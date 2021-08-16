Кировчанка создает сеть детских студий в районах области

Жительница Шабалинского района Ирина Абатурова планирует открыт сеть детских студий развития в районах Кировской области. Начать свой бизнес девушке помогло обучение в центре «Мой бизнес».

Ирина родилась в селе. Окончив учебу, переехала в Киров. В областном центре девушка устроилась в детский сад педагогом-психологом и сразу же отметила для себя многообразие детских студий.

— В Кирове очень много различных студий развития для детей с разными программами обучения. В деревнях и селах такого нет, но там тоже есть дети, которые хотят ходить на кружки, развиваться и учиться, — говорит Ирина.

Пообщавшись с супругом, девушка приняла решение создать детскую студию на своей малой родине – в поселке Ленинское Шабалинского района. В первый же месяц на занятия к Ирине записались 30 ребятишек. Педагог сама составляет программы в зависимости от возраста детей и ведет занятия для ребят с ограниченными возможностями.

— Результаты есть: от родителей получаю множество положительных отзывов, которые видят прогресс после моих занятий. Это здорово, — делится девушка.

Поработав в собственной студии, Ирина поняла: «развивашки» в отдаленных населенных пунктах очень и очень востребованы. У девушки созрел масштабный проект по созданию целой сети центров. Чтобы реализовать его, она записалась на учебу в центр «Мой бизнес».

Весной Ирина Абатурова прошла бизнес-интенсив «Социальное предпринимательство», где узнала, с чего начать свой бизнес, как платить налоги и самое главное – как сохранить социальную функцию своего дела.

После обучения Ирина получила статус «Социальный предприниматель». Он дает возможность получить грант в 500 тысяч рублей на развитие своего проекта. Эти деньги Ирина хочет направить на открытие студий развития в Нагорске и Котельниче. Помогать в хорошем деле будут сотрудники, которых собирается набрать Ирина. Для многодетных и малообеспеченных семей в студиях предусмотрены программы лояльности – та самая социальная составляющая бизнеса.

— Я помогаю детям, меняю их в лучшую в сторону, привношу в их жизнь и жизнь родителей что-то прекрасное, подталкиваю их на нужный путь. От этого счастливо жить на свете. И нет ничего невозможного! – говорит Ирина Абатурова.

Будущим бизнесвумен девушка хочет дать полезный совет: продумывать свои планы и тщательно просчитывать финансовую составляющую. В этих вопросах Ирине очень помог «Мой бизнес».

Отметим, что в Кировской области ежегодно растет количество индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Немалую поддержку в этом оказывает центр «Мой бизнес», который проводит обучение как для новичков в бизнесе, так и для действующих предпринимателей.