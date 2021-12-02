Кировчанка стала чемпионкой мира по бодифитнесу

Уроженка Кирова Юлия Казаковцева стала чемпионкой мира по бодифитнесу. Об этом сообщила «КП» сама спортсменка.

Чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу проходил в испанском городе Санта-Сусанна с 3 по 8 ноября. Несмотря на пандемию коронавируса, эти соревнования стали самыми массовыми за всю историю их проведения. В них приняли участие более 1500 спортсменов из 100 стран мира.

Победителем в категории «Бодифитнес» стала Юлия Казаковцева из Кирова. Наша землячка является заслуженным мастером спорта России и тренером по бодибилдингу и фитнесу. В послужном списке Юлии – множество наград российского и мирового уровня. В частности, девушка является двукратной чемпионкой Аrnold Classics Europe.

Как рассказывала Юлия в многочисленных интервью, путь к чемпионству начался с обычного женского желания стать красивее. Тренироваться девушка начала в 18 лет. В первых соревнованиях приняла участие через 2 года – и сразу же стала призером.

Бодифитнес считается очень строгой дисциплиной в плане количества ограничений. Однако, по словам спортсменки, она ни в чем себе не отказывает. Все ограничения давно вошли в привычку.

Фото: vk.com/yulia_kazakovtseva