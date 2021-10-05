Кировчанка стала «вице-леди» на конкурсе красоты для девушек в инвалидных креслах

Жительница Кировской области Ирина Шалагинова успешно выступила на необычном конкурсе красоты для девушек в инвалидных креслах. Название конкурса «Невская краса». Он проходил в Санкт-Петербурге. Интервью с Ириной опубликовала газета Оричевского района «Искра».

По словам Ирины, заочный отбор финалисток длился около года. Жюри предстояло из 400 претенденток отобрать 23. В их числе оказалась и жительница нашего региона.

Девушка признаётся, что отправилась на конкурс в большом волнении, но, как оказалось зря. Неделю финалистки провели в северной столице.

— И это была замечательная неделя. Мы подружились. Поддерживали друг друга. Каждый день был насыщен событиями. А ещё организаторы устроили пижамную вечеринку. В качестве гостя на неё был приглашён известный актёр Евгений Дятлов. Несмотря на звёздность, артист оставил о себе массу положительных эмоций: настолько оказалось простым и интересным общение с ним, — пояснила Ирина журналистам.

В день финала, девушкам предстояло пройти несколько этапов, один из которых – презентация национального костюма. Ирина пошла дальше заявленных требований и представила не просто национальный костюм – она появилась на сцене в платье дымковской барыни. А ещё привезла организаторам тематические подарки.

По результатам Ирина награждена титулом «Королевский выбор вице-леди» и стала победительницей в номинации «Любовь». Такие награды дают девушке право в следующем году стать координатором проекта.

Фото из личного архива Ирины Шалагиновой и oiskra.ru