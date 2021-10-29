Кировчанка стала золотым призёром по предпринимательству WorldSkills

Студентка-третьекурсница колледжа предпринимательства №11 Анна Ишутинова уже готовится открыть свое дело. Недавно она стала победительницей Еврочемпионата WorldSkills-2021: взяла «золото» в профильной компетенции.

– В школе я была одной из лучших учениц, но мне очень хотелось как можно поскорее реализовать себя. Предприниматель хорошая профессия, позволяющая попробовать себя во многом. Например, любишь танцевать – открываешь танцевальную школу. Я люблю моду, поэтому открываю онлайн-магазин дизайнерских пальто, – рассказала Анна «Российской газете».

До этого Анна заслужила золотую медаль на национальном финале WorldSkills Russia http://www.worldskills.ru. Затем вошла в национальную сборную России и отправилась в Австрию, где одержала победу в компетенции Business development/entrepreneurship. Это отличный пример для кировских ребят.