Кировчанка связала теплые варежки ведущим Первого канала

Сотрудники поблагодарили женщину за подарок в прямом эфире

Программа «Доброе утро» на Первом канале поменяла формат. Сейчас съёмки проходят не в студии, а в центре Москвы. Там оборудован специальный прозрачный съёмочный павильон. Частично программу записывают в нём, частично на улице.

Передача идёт в прямом эфире. Телезрители нередко замечали, что ведущим, когда они стоят на улицах столицы или на Красной площади, достаточно прохладно. На помощь пришла жительница Кировской области Людмила Сухих.

Людмила Анатольевна проживает в Лебяжском районе. Она настоящая мастерица, поэтому связала для ведущих Первого канала Сергея Бабаева и Полины Цветковой тёплые варежки. Кроме того, Полине достался от Людмилы Анатольевны пуховый платок.

Ведущие в прямом эфире поблагодарили жительницу нашего региона за такой подарок. Об этом сообщает паблик «В Кирове что-то происходит».

Ранее мы писали, что кировские братья-фермеры попали на федеральный канал.

Фото: vk.com/vkirovechtotoproishodit