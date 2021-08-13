Кировчанка в костюме дымки прокатилась на сапе по каналам Петербурга

39-летняя жительница Кирова Ксения Павлова приняла участие в заплыве сапбордеров, который прошел в Санкт-Петербурге. О мероприятии рассказал портал progorod43.

Ксении 39 лет. На сапборд она впервые встала в 2019 году, а в 2020-м купили свой сап. Удовольствие обошлось в 50 тысяч рублей, хотя б/у доску можно найти и дешевле – в пределах 15-20 тысяч.

Кататься кировчанка научилась быстро. До заплыва в Санкт-Петербурге Ксения «сапила» по Вятке, плавала на озере Холуново, на Пагинских карьерах, в Стрижах.

Заплыв в Санкт-Петербурге прошел 31 июля. Участникам предстояло преодолеть 9 километров по городским каналам. Погода оказалась непредсказуемой: сначала ветер, потом ливень, а потом яркое солнце.

Чтобы выделиться среди участников, Ксения нарядилась в костюм дымковской игрушки и оформила свой сап в таком же стиле. Все делала сама из бумаги, красок, скотча и ткани – покупать оказалось дорого.

На память кировчанке остались красочные фотографии и масса впечатлений.

Фото: Ксения Павлова