Кировчанка во время работы потеряла 5 миллионов рублей

Подробности крупного мошенничества сообщили в УМВД России по Кировской области.

Два месяца назад кировчанка нашла в интернете сообщение о дополнительном заработке. Предложение её удивило — обещали, что она может подзаработать, не выходя из дома очень большую сумму денег. Женщина решила попробовать.

В результате консультант этого проекта сообщил о том, что горожанке предстоит работать с инвестициями. Звонивший также пообещал, что это не сложно. Главное действовать по указанной схеме.

Первое, что женщина сделала, это зарегистрировала свой аккаунт и положила на него 15 тысяч рублей. Через неделю она получила первый заработок в сумме 7 тысяч рублей. Ей не показалась странной слишком небольшая сумма. Она не подумала о том, что скорее всего, это часть её же денег.

В результате горожанка с головой ушла в инвестиции и торговлю на онлайн-площадке. Она вложила туда около 5 миллионов рублей. Но никакой прибыли ей не перечислили. Консультанты придумывали всё новые причины, из-за чего деньги не перечисляют.

Женщина отправилась в полицию. Там ей рассказали, что она столкнулась с мошенниками. В Кирове есть и другие люди, которых обманули аналогичным способом.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото из архива kirovpravda.ru