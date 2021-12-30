Кировчанка вошла в число лучших спортсменов России

Сотрудница МЧС РФ по Кировской области Гаянэ Акопова заняла 3 место в рейтинге сильнейших спортсменов России.

Он опубликован на интернет-портале о пожарно-спасательном спорте firesport.pro.

В уходящем году Акопова стала призёром мемориала Владимира Максимчука в Москве, зональных соревнований в Ульяновске, чемпионата МЧС России в Екатеринбурге. Её впервые пригласили в сборную России. В составе главной команды страны Гаянэ выступила на чемпионате мира в Казахстане, где стала серебряным призёром в двоеборье.

Акопова — младший инструктор по боевой и физической подготовке ГУ МЧС по Кировской области.

Фото 43.mchs.gov.ru