Кировчанка вошла в число лучших спортсменов России

Сотрудница МЧС РФ по Кировской области Гаянэ Акопова заняла 3 место в рейтинге сильнейших спортсменов России.
Он опубликован на интернет-портале о пожарно-спасательном спорте firesport.pro.
В уходящем году Акопова стала призёром мемориала Владимира Максимчука в Москве, зональных соревнований в Ульяновске, чемпионата МЧС России в Екатеринбурге. Её впервые пригласили в сборную России. В составе главной команды страны Гаянэ выступила на чемпионате мира в Казахстане, где стала серебряным призёром в двоеборье.
Акопова — младший инструктор по боевой и физической подготовке ГУ МЧС по Кировской области.
Фото 43.mchs.gov.ru