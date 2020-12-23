Кировчанка выиграла конкурс поп-музыкантов

Жительница Кирова стала победителем Всероссийского конкурса авторов и молодых исполнителей. Его финал состоялся в Москве 22 декабря.

Финал Всероссийского конкурса авторов и молодых исполнителей состоялся в Москве 22 декабря. Одной из победительниц стала жительница Кирова Анна Романова. Девушка выступает на сцене под псевдонимом Божуван.

Анна стала лауреатом в номинации «Поп» с песней «Ягода года». Приз был весьма достойным – Анна сможет пройти онлайн-обучение в Музыкальной академии М.А.М.А.

Победителем в номинации «Рэп» стал москвич Евгений Лебедев ZPP. Он получить возможность выпустить свой трек при поддержке соцсети «ВКонтакте».

Всего в конкурсе приняли участие более 300 музыкантов из 60 с лишним регионов России. Из них компетентное жюри выбрало двух победителей в номинациях «Поп» и «Рэп», а также «народного музыканта». Им стал рэп-певец из Липецка.

Ранее мы писали, что кировчанка приняла участие в кастинге актеров космического фильма.

Фото: www.instagram.com/bozhuvan/