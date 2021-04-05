Кировчанка вырастила 13 правнуков и отметила 100-летие

Жительнице Ленинского района Кирова Елизавете Свининой исполнилось 100 лет.

Елизавета Николаевна родилась в селе Кырмыж Куменского района. Всю жизнь она проработала в сельском хозяйства и за труд в годы войны получила статус «Труженик тыла».

Елизавета Свинина воспитала семерых детей. Сейчас в ее большой семье – 10 внуков, 13 правнуков и 1 праправнук. Таким наследством может похвастаться далеко не каждый.

Женщину поздравили представители теруправления по Ленинскому району.

Ранее мы писали, что ветерану-кировчанину Крониду Субботину исполнилось 100 лет. Мужчина воевал на фронтах Великой Отечественной войны. После демобилизации служил в КГБ, а затем в МВД.

Фото: www.admkirov.ru