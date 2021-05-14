Кировчанка вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

В Перми назвали лучших полуфиналистов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из 129 человек выбрали 30 самых-самых. В их число вошла сотрудник Центра развития туризма Кировской области Вера Белова.

Девушка представила на конкурсе проект фестиваля культур «Сказочные игры на Вятке», разработанный командой центра. Этот яркий фестиваль реализуется при поддержке министерства спорта и молодежной политики Кировской области и уже завоевал популярность в регионе и за его пределами. На него в Киров съезжаются сказочные герои со всей страны. В этот день проходят развлекательно-познавательные мероприятия.

Как призналась сама конкурсантка, состязание было напряженным и интересным.

— В первый день все участники представляли свои проекты и отвечали на вопросы экспертов. Во второй день проходила оценка компетенций участников — мы решали региональные кейсы, работали в командах. В конце дня представили разработанные идеи и проекты для реализации их в Пермском крае. По итогам двух дней конкурса лучших участников пропустили в финал, — рассказала Вера Белова.

Награду кировчанке вручил вице-президент — исполнительный директор Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

В 2021 году региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» прошли в шести городах России (Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени, Перми). Финал конкурса состоится в июне в Нижнем Новгороде.