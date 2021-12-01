Кировчанка заказала корги и потеряла 18 тысяч рублей

Жительница Кировской области хотела купить корги, но нарвалась на мошенников. О происшествии рассказали в УМВД.

Как рассказала 37-летняя женщина, она решила завести корги. Покупательница нашла в интернете объявление о продаже щенков и связалась с продавцом.

Тот озвучил цену и попросил перевести предоплату – 18 тысяч рублей. Женщина перечислила указанную сумму. После этого продавец пропал.

Потерпевшая обратилась в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что мошенники обманули кировчанку, мечтавшую о шпице.