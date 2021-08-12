Кировчанка заказала смартфон, а получила халву

В Кирове 19-летняя студентка колледжа пострадала от рук мошенников.

Девушка рассказала, что решила купить смартфон через интернет. После недолгих поисков она нашла гаджет по выгодной цене на сайте объявлений.

Владелец смартфона предлагал копию известной американской марки по цене в 20 раз ниже рыночной. Девушка списалась с продавцом. Он попросил студентку перевести предоплату в размере 6 тысяч рублей. После этого телефон должен был уйти к кировчанке почтой.

Девушка отправила деньги. Через несколько дней она получила посылку и обнаружила в упаковке кусок халвы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Личность любителя сладостей устанавливает полиция.

Отметим, что аналогичный случай произошел 3 года назад в Астраханской области.

Ранее мы писали, что мошенники фальсифицируют данные о ковиде.