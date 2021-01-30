Кировчанка заняла высокую должность в мировой биотехнической компании

Девушка родилась в небольшом селе в нашем регионе. О своей истории успеха она рассказала модному журналу PERSONO.

Ирина Корякина всегда верила в свою мечту. Она получила образование и стала доктором химических наук. Больше 10 лет назад переехала в США. Там она получила высокую должность в биотехнической компании.

По словам Ирины, она занимается важной научной деятельностью. В частности, синтезирует ценные вещества, которые необходимы людям. При этом её лаборатория работает над тем, чтобы отказаться от химикатов, редких ингредиентов.

Компания находится в солнечной Калифорнии. Офис на берегу моря. Именно об этом всегда мечтала Ирина.

А началось всё с любви к химии. Уроженка Кировской области закончила пермский вуз. По специальности она провизор. Начала работать в аптечной сети. Но быстро поняла, что это не для неё.

В результате она выучила английский язык, поступила в американский университет, получила степень доктора наук и работу своей мечты.

Фото: instagram.com/_irina.california