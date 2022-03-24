Две кировчанки искали наркотики в сугробе

В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемых в приобретении наркотиков.

Произошло это на днях в Кирове около семи часов вечера. По одной из улиц проезжал патруль вневедомственной охраны и обратил внимание на двух женщин 32 и 34 лет. Заглядывая в экран телефона, одна из них что-то искала в сугробе.

Правоохранители поинтересовались, не нужна ли помощь. Дамы признались, что купили наркотик для личного пользования и пытаются найти.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли пакетик с неизвестным веществом, которое направили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.