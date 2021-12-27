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Кировчанки создали комикс поэмы «Великий инквизитор» Достоевского

Екатерина Сонина Выбор редакции, Главное, Культура, Новости

Таким образом они хотят перевести русскую классику на язык современного искусства.

В библиотеке им. Герцена состоялось необычное мероприятие. В рамках литературного клуба «Зелёная лампа» прошла презентация графической новеллы Натальи Осиповой и Елены Авиновой «Великий инквизитор».

Кировчанки создали комикс поэмы «Великий инквизитор» Достоевского

Наталья Осипова является сценаристом, а Елена Авинова — художник. Они объединились для того, чтобы сделать графическую адаптацию «Легенды о Великом инквизиторе». Они сохранили текст, смысл и боль Достоевского, но перенесли действие в современный бар условного современного города и переосмыслили героев классика через призму сегодняшнего дня.

— Графическая новелла возвращает современному читателю вопросы, которые были затронуты в произведении Достоевского, языком комикса. В книге 72 страницы. Она чёрно-белая с цветной обложкой, — рассказали авторы.

Кировчанки создали комикс поэмы «Великий инквизитор» Достоевского

Кроме того, в библиотеке открылась выставка рисунков Елены Авиновой к графической новелле. Экспозиция будет работать до февраля 2022 года в малом выставочном зале Герценки, который расположен на 3 этаже.

Примечательно, что комикс «Великий инквизитор» кировчанок — это третья книга в проекте «Топ русской классики в комиксах». Но она первая, вышедшая в свет на русском языке. Первые графические произведения опубликованы на английском.

Фото: vk.com/herzenlib

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Екатерина Сонина