Три кировчанки примут участие во всероссийском конкурсе зоотехников-селекционеров молочного и мясного скотоводства.

Это Татьяна Андреева из агрокомбината племзавода «Красногорский», Юлия Шуткина из СПК «Конып», а также Елена Макерова («Кировплем»), которая вошла в судейскую коллегию.

Конкурс пройдёт в Татарстане с 7 по 11 июня. За победу будут бороться победители региональных этапов из 63 субъектов РФ.

Предусмотрены девять номинаций: «Зоотехник-селекционер 2021 года», «Практическая работа с автоматизированными базами данных», «Оценка племенной ценности животных», «Теоретические знания», «Ветеран зоотехнической службы», «Будущий селекционер», «За вклад в развитие племенного дела», «С любовью к работе» и переходящий кубок имени Д.А. Кисловского.

Участники конкурса покажут практические навыки работы с автоматизированными базами данных и проведения оценки племенной ценности животных.

Фото dsx-kirov.ru