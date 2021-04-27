Кировчанку будут судить за ложный донос об изнасиловании

Инцидент произошел 17 апреля в Немском районе.

33-летняя местная жительница пришла в пункт полиции и написала заявление о том, что ее изнасиловал 33-летний малознакомый мужчина. Накануне женщина распивала вместе с ним алкоголь.

Как уточняется на сайте Следственного комитета, женщину предупреждали об ответственности за ложную информацию.

В ходе проверки факт изнасилования не подтвердился. За ложный донос на женщину было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.