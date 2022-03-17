Кировчанку облапошил на большие деньги «богатый солдат Дэвид Марк» из соцсети

В УМВД по городу Кирову рассказали о необычном выманивании денег.

Пару недель назад 30-летняя кировчанка познакомилась в соцсети с написавшим ей собеседником по имени Дэвид Марк. Он навешал женщине лапши на уши, будто у него малолетняя дочка, сам он находится на войне, заработал там 800 тысяч долларов, хочет их спрятать в России. Для этого якобы отправил ей деньги посылкой.

Следом пришло сообщение от транспортной компании, будто посылка уже в России, но требуется для получения оплатить таможенную и налоговую пошлину. Женщина поверила и перевела 213 тысяч рублей… после чего поняла, что стала потерпевшей от обмана и подала заявление в полицию.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве.