Кировчанку обманули на деньги с помощью сайта-клона

В кировском УМВД рассказали об очередном случае дистанционного мошенничества.

Потерпевшей стала 38-летняя кировчанка, которая пыталась купить путёвку в детский оздоровительный лагерь на территории области. Увидела в соцсети объявление, связалась с некой женщиной, та прислала ей ссылку для оплаты, которая вела на сайт, очень похожий на банковский. Как позже оказалось — созданный на днях в другом государстве.

Потерпевшая последовала инструкции, введя реквизиты банковской карты, код из смс. И увидела, что у неё списали деньги без спроса. Обратилась в полицию, там возбудили и расследуют уголовное дело.