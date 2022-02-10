Кировчанку осудили на 9 лет за помощь террористам

Жительницу Кировской области приговорили к 9 годам колонии за помощь террористическим организациям. Об этом сообщили в УФСБ России по Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что гражданка Ш.А. Джурабекова осуществляла финансирование работы участников МТО «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ. Также женщина распространяла террористические идеи и взгляды среди представителей стран Центральной Азии.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности), части 1.1 статьи 205.1 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание или пропаганда терроризма).

Центральный окружной военный суд признал кировчанку виновной и приговорил к 9 годам колонии общего режима.