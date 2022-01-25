Кировчанку, упавшую в подъезде, оперировали 4 часа

Медики провели сразу несколько сложных операций. Сейчас женщина проходит реабилитацию.

В Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии обратилась кировчанка. Она рассказала, что упала в подъезде дома. После осмотра выяснилось, что у неё сломаны кости плеч.

— Пациентку сразу же госпитализировали. Провели обследование. Направили на операцию. При этом оперативных вмешательств было сделано сразу два. Понадобились титановая пластина и винты. В общей сложности каждая из этих сложных операций длилась по два часа, — рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области.

Всё прошло успешно. Сейчас женщина уже выписана домой. Она проходит реабилитацию. Восстановление займёт три месяца.

Фото: vk.com/medkirovru