Кировчанку задержали за кражу велосипеда

В Кирове сотрудниками Росгвардии задержана гражданка, которую подозревают в краже велосипеда.

В полицию поступило сообщение о краже велосипеда из подъезда одного из домов на улице Ленина. Информация была передана всем нарядам на маршрутах патрулирования.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на женщину, которая передвигалась на схожем велосипеде недалеко от места кражи. Она не смогла дать внятный ответ на вопрос, кому принадлежит транспортное средство.

Женщину передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.