«Кировэнерго» заставили прибраться и заплатить

В Кирове наказали еще одно предприятие за незаконный сброс отходов.

Как сообщает министерство охраны окружающей среды Кировской области, ПАО Россети Центр и Приволжье (вероятно, его филиал «Кировэнерго») привлечено к ответственности за засорение земельного участка недалеко от Биохимзавода. Из территориального управления горадминистрации сообщили, что туда приезжают грузовики и сваливают древесные отходы.

Проверка показала, что происходило это по поручению сотрудников названного предприятия. Оно привлечено к административной ответственности, оштрафовано на 50 тысяч рублей. Кроме того, было обязано очистить земельный участок, что и сделало.