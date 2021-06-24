Кирово-Чепецк остался без воды из-за аварии

24 июня на чепецком водозаборе произошла коммунальная авария, которая привела к отключению воды во всём городе. Об этом сообщает телеграм-канал «Кирово-Чепецк: главные новости города».

В соцсетях жители пишут, что воды нет практически во всех микрорайонах города. В аварийной службе отвечают, что произошла авария у «Водоканала», но воду уже дали, идет заполнение труб.

Стоит отметить, что эта авария – уже третья в этом году. Так, 21 мая после сильной грозы город остался без холодной воды из-за аварии на электросетях.

Фото: chepetsk.ru