Кирово-Чепецк получит еще 50 миллионов рублей на развитие инфраструктуры

Кирово-Чепецк дополнительно получит 50 миллионов рублей на развитие городской инфраструктуры. Средства будут выделены в рамках соглашения между правительством области, АО «ОХК «Уралхим» и чепецкой горадминистрацией.

Как следует из документа, правительство области и «Уралхим» перечислят в бюджет Кирово-Чепецка по 25 миллионов рублей. Деньги будут направлены на ремонт дорог, благоустройство города и решение социальных вопросов, важных для жителей. Об этом сообщил председатель правительства области Александр Чурин.

— Подписание соглашения – это яркий пример сотрудничества между градообразующим предприятием, городом и региональной властью. Наша общая цель – повышение качества жизни чепчан, — отметил Александр Анатольевич.

«Уралхим» вносит немалый вклад в развитие города и решение социальных вопросов. Компания уже много лет поддерживает детский спорт и образование и участвует в реализации местных инициатив.

Как отмечает и.о. директора компании «Уралхим» Андрей Северюхин, от того, насколько комфортным для жизни будет город, зависит и благополучие сотрудников предприятия. С 2016 года в рамках соглашений с властями компания направила на развитие Чепецка более 150 миллионов рублей.

Ранее, в январе, «Уралхим» заключил соглашения о социальном партнёрстве с девятью муниципальными образованиями области. Подобное участие крупной промышленной компании в жизни районов имеет огромное значения для развития региона, подчеркивает губернатор Игорь Васильев.