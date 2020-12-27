Кирово-Чепецкая фолк-группа представила новый клип о древних воинах

Группа «ЛЕД» из Кирово-Чепецка представила новый клип на песню «Погибели навстречу». Как и было обещано, видеоролик появился в конце декабря.

— Самый эпичный клип, снятый на смартфон, — написал в соцсетях режиссер ролика Марк Кривошеин.

Клип и правда получился впечатляющим. В 5 с небольшим минут уложился целый сюжет о древних воинах, которые идут на поле битвы навстречу смерти. Под музыку вечного покоя и звон мечей бойцы отдадут свои жизни, а на поле ляжет «молодой белый снег»…

Мистические кадры и глубокая музыка помогут слушателю выйти за рамки привычной действительности и погрузиться в атмосферу древних мифов.

— Браво! Восхитительная работа! – написали участники паблика группы «ЛЕД» «ВКонтакте», уже познакомившиеся с клипом.

Фото: mark-krivoshein.ru