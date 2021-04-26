Кирово-чепецкая «Олимпия» завершила первый этап просмотровых сборов

Хоккейный клуб «Олимпия» из Кирово-Чепецка завершил первый этап просмотровых сборов для участия в первенстве Национальной МХЛ в сезоне 2021-2022 гг.

По словам главного тренера Юрия Култынова, на него были приглашены 16 иногородних хоккеистов. Этап включал в себя 10 часов ледовой подготовки, пять часов в тренажёрном и игровом залах, а также два контрольных матча.

По итогам сбора был сформирован состав на товарищеские игры в Глазове с местным «Прогрессом». В него, помимо чепецких хоккеистов, вошли четверо из числа приглашённых. «Олимпия» одержала победы в обоих встречах — 4:3 (по буллитам) и 5:4.

Команда продолжит тренировки до конца мая, запланировано ещё несколько просмотровых сборов.