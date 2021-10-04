Кирово-Чепецкий район стал лучшим в области

Кирово-Чепецкий район признали лучшим муниципалитетом Кировской области по итогам 2020 года. Об этом сообщили в минэкономразвития региона.

В начале октября ведомство обнародовало результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов региона. Оценивание велось по 9 направлениям, среди которых экономика, образование, физкультура и спорт, культура, ЖКХ и другие параметры.

По итогам анализа был сформирован список из 10 лидеров. Его возглавил Кирово-Чепецкий район. Второе место занял город Киров, третье – Опаринский район.

Также в десятку лучших вошли Кирово-Чепецк, Слободской, Яранский, Нолинский, Сунский, Омутнинский и Верхошижемский районы.

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