Кировская библиотека получила в подарок книгу с автографом создателя мультфильма «Ёжик в тумане»

Библиотека им. Герцена поделилась с читателями замечательной новостью.

Учреждению подарили уникальное издание. Это два тома, которые называются «Снег на траве». Автор — Юрий Норштейн. Имя известно всем, кто знаком с советской мультипликацией. Он художник-мультипликатор, благодаря которому наши мультики смотрят во всём мире.

Юрий Норштейн — создатель многих мультфильмов, в том числе знаменитого мультипликационного фильма «Ёжик в тумане». При этом картина сделана в 1975 году без каких-то спецэффектов, только с помощью кистей, красок, пыли, карандашей, бумаги. «Ёжик в тумане» перевернул мир мультипликации. Именно после выхода этой короткометражки, мультфильм обрёл статус искусства.

В книге, которую подарили кировской библиотеке, как раз о том, что мультипликация связана с общей культурой. Есть и примеры художественных экспериментов, некоторые из которых уникальными остаются по сей день.

На первой странице двухтомника есть автограф и дарственная надпись Юрия Норштейна.

Познакомиться с книгой могут все кировчане, которые ценят творчество режиссёра или увлекаются мультипликацией. Издание будет храниться в отделе редких книг в специальной коллекции.

Фото: vk.com/herzenlib