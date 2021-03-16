Кировская делегация принимает участие в форуме «Чистая страна»

В Москве в технопарке «Сколково» начался международный форум-выставка «Чистая страна».

В программе – планы по реализации нацпроекта «Экология» на ближайшие годы, законодательные инициативы, изучение новых практик и технологий.

Кроме того, участники форума обсудят экологический туризм, «зелёную» экономику, вопросы сохранения лесов и инвестиций в экологию. Спикеры – известные политики, чиновники и предприниматели.

На форум приехала и делегация Кировской области.

По словам министра охраны окружающей среды Аллы Албеговой, участниками форума в онлайн- и офлайн-режимах станут около 5 тысяч человек, выступит порядка трёхсот спикеров. Это представители федеральных министерств и агентств, главы регионов, руководители промышленных предприятий, разработчики природоохранных технологий, эксперты и общественные деятели, в том числе из-за рубежа.

Свои проекты представит на форуме и «Росатом». Один из них – «ЭкоЗабота» реализуется и в Кировской области. Школьники собирают старые батарейки, которые затем отправляются на переработку.

«Федеральный экологический оператор», который является структурным подразделением «Росатома», активно сотрудничает с нашим регионом. В поселке Мирном (Оричевский район) появится предприятие по переработке отходов I иII классов опасности. Кроме того, будут реализованы два проекта по ликвидации накопленного вреда – речь идёт о полигоне в Костино и ядомогильнике в Кильмезском районе.

ВятГУна форуме представляет и.о. директора института химии и экологии Денис Козулин. Вуз совместно с Российским физико-технологическим университетом и Федеральным экологическим оператором реализует в Кировской области образовательный проект «Менделеевские классы».

— Форум «Чистая страна» — это площадка, на которой обсуждаются проблемы экологии, от реализации нацпроекта до глобальных вопросов. Нас ждёт насыщенная трёхдневная программа, много интересных дискуссий. Будет интересно пообщаться с коллегами из РФТУ и представителями Федерального экологического оператора, обменяться мнениями по актуальным проблемам, — поделился ожиданиями от форума Козулин.

На форуме будет работать выставка, где гости смогут познакомиться с новейшими разработками, помогающими в реализации нацпроекта. С лекцией выступит один из лучших автомобильных дизайнеров мира Владимир Пирожков, который сотрудничал с Citroen, Toyota и Ferrari. Под его руководством был разработан факел Олимпийских игр в Сочи. Пирожков расскажет о том, как изменился рынок профессий в период пандемии.

Ранее мы писали, что в Сколково представили проекты развития моногородов России.