Кировская «Эко-ярмарка» на ул. Щорса продолжает дешеветь

Напомним, первый владелец комплекса недвижимости площадью 5510 кв. метров его застройщик и предприниматель Меружан Игнатян изначально выставлял его на торги по цене 250 млн. рублей. Однако уже в марте следующего года АО КБ «Хлынов» предлагал его покупателям на «Авито» за 200 миллионов. К июлю цена упала до 173,6 млн рублей, а к сегодняшнему дню округлилась до 150. Причем, рынок по сей день заполнен арендаторами.

В продаваемый комплекс входят наземная парковка, собственная хладоцентраль, пост охраны, трансформаторная будка… В общем, за год товар изменился только в цене.