Кировская фабрика игрушек вошла в десятку лучших в стране

Ассоциация индустрии детских товаров составила рейтинг российских производителей игр и игрушек по итогам 2020 года. 7-е место в нем заняла кировская фабрика игрушек «Весна».

Фабрика «Весна», а точнее артель «Игрушка», с которой и пошел отсчет, была создана в непростом 1942 году. Тогда мастера-надомники делали кукол из ваты, опила, папье-маше.

Шли годы, создавалось и обновлялось производство. Сейчас, перед 80-летним юбилеем, в ассортименте фабрики более 1200 наименований продукции – всевозможные куклы, игрушки из меха, предметы для детского творчества, а также развивающие игры и маскарадные костюмы.

Производство в прошлые годы

Качество изделий подтверждается как регулярным контролем, так и любовью главных «адресатов» продукции фабрики – детей. На куклах «Весны» выросло не одно поколение кировчан.

А сейчас «Весна» может стать одним из предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда». В течение двух дней эксперты федерального центра компетенций посетят 8 кировских предприятий и выберут из них 2, которые станут первыми ласточками нацпроекта в регионе.

Фото: vesna.toys