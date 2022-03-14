Кировская федерация сноуборда завалила набережную опилом

Кировское региональное отделение федерации сноуборда устроило свалку на Северной набережной. Об этом сообщили в минприроды.

Незаконно размещенные отходы были обнаружены на участке в районе Северной набережной, 15. Данный участок находится в муниципальной собственности. На основании разрешительных документов им пользуется региональная федерация сноуборда. Она и завалила почву опилом, не обустроив необходимое водонепроницаемое покрытие. Это является нарушением законодательства.

Минприроды не раз обращалось к горадминистрации с требованием очистить указанный участок. Однако требования были проигнорированы. Поэтому вопрос был решен в судебном порядке. Суд поддержал иск министерства и обязал федерацию сноуборда убрать опил до 1 июня 2023 года.