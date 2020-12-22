Кировская фигуристка станцевала с актёром из Австрии

Уроженка Кировской области Оксана Домнина выступает в шоу Первого канала «Ледниковый период»-2020 вместе с австрийским актером Вольфгангом Черни. Последний номер пара исполнила под народную песню «Когда молод был».

Номер вызвал восхищение зрителей. В соцсетях под видео они писали, что последнее выступление – это «волшебство» и «магия».

— У вас с Вольфом какая-то особая партнерская аура…за вами приятно наблюдать не только на льду. Что-то такое близкое, тёплое, доверительное… Можно восхищаться мастерством и красивыми сложными элементами и у других пар, но вот полюбить не всех) Ваш тандем меня покорил, именно поэтому вы мои фавориты! – отметил один из подписчиков Инстаграма кировской фигуристки.

В восторге остались не только зрители, но и жюри. Пара Домнина – Черни получила высшую оценку – 6 баллов.

Сама Оксана Домнина высоко оценила уровень совместной работы с партнером.

— Уровень параллельности, наработанный с Вольфом @wolfgangcerny за месяцы тренировок в проекте зашкаливает. Как жаль, что скоро все закончится, — написала она в соцсетях.

Финал шоу «Ледниковый период» — 2020 состоится в субботу, 26 декабря. В этот день зрители смогут узнать имена победителей.

Для справки. Оксана Домнина родилась в Кирове в 1984 году. С 6 лет начала тренироваться, в 2000 году переехала в Московскую область. Завершила спортивную карьеру в 2010 году в статусе чемпионки мира и бронзового призера Олимпиады.

Ранее мы писали, что Оксана Домнина получила очень неожиданную роль в ледовой постановке по Шекспиру.

Фото: instagram.com/domninaoksanaice