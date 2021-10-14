Кировская инспекция по маломерным судам стала лучшей в ПФО

Государственная инспекция по маломерным судам Кировской области признана лучшей в ПФО.

Комиссия межрегионального конкурса оценивала подразделения ГИМС во всех 14 субъектах округа. В числе критериев — обстановка на водных объектах, работа по освидетельствованию пляжей, переправ и баз для судов.

Кроме того, оценивались эффективность контроля на водных объектах, проведение пропаганды безопасности среди различных слоёв населения, взаимодействие со СМИ и др.

Справка

В январе 2005 года в структуре ГУ МЧС России по Кировской области был создан отдел Государственной инспекции по маломерным судам, а в мае — Центр ГИМС. В его составе отделение, 5 инспекторских участков и три группы (патрульная, регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора).

Фото 43.mchs.gov.ru