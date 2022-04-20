Кировская компания Мi&Кo рассказала о работе в период санкций

Кировская компания Мi&Кo готова заменить западную «химическую» косметику натуральными косметическими продуктами. О том, как идет работа по импортозамещению в период санкций, рассказала основатель бренда и гендиректор компании Екатерина Матанцева.

Мi&Кo работает на кировском рынке с 2008 года. Здесь выпускают 100-процентно натуральную косметику и бытовую «нехимию». В ассортименте компании представлены средства по уходу за лицом, телом и волосами для женщин, мужчин и детей. Все они изготовлены с применением натуральных эфирных масел и натуральных отдушек, а синтетические консерванты не применяются. Упаковка также является экологичной и производится из переработанной бумаги, соевого воска или стекла.

В 2022 году Мi&Кo не только не повысила цены на свою продукцию, но и смогла снизить затраты, исключив посредников из логистической цепочки поставок сырья. В планах – дальнейшее снижение затрат. Достичь этого удастся благодаря посадке растений, которые используются при изготовлении косметики. Это удешевит производство на 30 процентов, говорит Екатерина Матанцева.

Так, уже этой весной планируется начать выращивать в экологически чистых районах мелиссу и васильки. Это даст возможность отказаться от поставок сырья из Европы и Азии.

— Мы поняли, что нужные для наших продуктов вещества мы можем получить самостоятельно – из растений, которые сами же и вырастим на наших полях, — рассказала директор компании.

Несмотря на санкции, компания продолжает расширять ассортимент продукции. Сегодня он достигает 460 наименований. Косметика Мi&Кo продается почти во всех городах России, а также в странах постсоветского пространства – Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и других.

Руководство компании готово расширять производство настолько, насколько потребуется. Главный вопрос, который волнует гендиректора в этой ситуации, — кадры. Обучать специалистов в Мi&Кo готовы прямо на производстве.

— Меня радует, когда потребитель выбирает российского производителя, поддерживая свою страну и ее экономику, — говорит Екатерина. – То, что мы создавали 13 лет, сейчас оказалось востребованным как никогда.

Тренд на экологичность только начал набирать обороты, уверена бизнесвумен. И косметика и бытовая «нехимия» Мi&Кo оказывается дешевле и качественнее, чем глобальные химические производства Запада.

В этом году компания планировала нарастить производство в 3 раза. Но реальность может оказаться лучше даже самых смелых планов. Мi&Кo уже заключила договоры на поставку косметики в 3 сети магазинов брендовой парфюмерии.