Кировская кукла-путешественница получила Национальную премию

Куклы Мирэя кировской фабрики игрушек «Весна» стали победителями XII Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Фабрика заняла первое место в номинации «Игры и игрушки».

Награждение победителей состоялось в конце апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Участниками конкурса стали 92 компании из 27 регионов страны. На премию претендовали около 200 товаров – игрушки, товары для творчества и учебы, сервисы и услуги для детей.

Фабрика «Весна» представила серию кукол «Мирэя». Мирэя – это первая шарнирная игровая кукла с 14-ю точками артикуляции, сделанная в России. В серии 3 образа: «Мирэя. Кристальное море», «Мирэя. Долина гейзеров» и «Мирэя. Северное сияние». В комплекте с куклой идет набор для путешествий: одежда, фотоаппарат, аксессуары и книжка с описанием путешествия.

Игрушка уникальна также своим именем. Мирэя означает Мир-это-я, говорит генеральный директор ОАО «Весна» Ольга Доротюк.

— Это имя очень подходит к образу любознательной и активной девочки, которая изучает мир, путешествуя по интересным и уникальным местам России. У Мирэи есть группа в социальной сети, где она делится своими впечатлениями и полезными для путешественников советами, — рассказала руководитель предприятия.

Соперниками Мирэи стали еще 30 конкурсантов. И кировская кукла обошла всех. Отметим, что фабрика «Весна» принимает участие в премии уже в четвертый раз и дважды становилась призером и дважды – победителем.