Кировская ледолазка рассказала о тренировках в межсезонье

Кировчанка Мария Толоконина, многократная чемпионка мира, Европы и России по ледолазанию, рассказала, как занимается в весенне-летний период.

В своем «Инстаграме» Мария опубликовала пост, посвященный межсезонным тренировкам.

— Межсезонье началось очень, очень активно и продуктивно, пока есть время, прокачиваемся в тренажерном зале два раза в неделю, три раза в неделю бегаем и делаем СФП и каждый день лазаем руками. По опыту прошлых сезонов, тренировки в период с марта по сентябрь не менее важны, а может, и даже важнее, так как без качественной базы нормально тренироваться и набирать в сезон невозможно!!!! – написала девушка.

Напомним, что в январе Мария стала чемпионкой Европы по ледолазанию. Чемпионат проходил во Франции в городе Шампань-Ан-Вануаз.

А в марте кировчанка стала серебряным призером Кубка мира по ледолазанию, который проходил в Кирове. В категории «трудность» Мария уступила своей ученице Дарье Глотовой.

24 марта отец Марии знаменитый кировский альпинист Павел Шабалин был назначен главным тренером сборной России по альпинизму. До этого он уже тренировал сборную страны по ледолазанию.

Фото: www.instagram.com/maria_tolokonina