Кировская мэрия хочет продать пустующий дом потомка Иоганна Гёте

Мрачное здание на углу Ленина и Красноармейской опустело десять лет назад.

С тех пор оно не раз горело, давно находится в аварийном состоянии, но сносить его нельзя. Дом является историко-культурной ценностью и согласно «Ограничениям к градостроительным регламентам» числится как объект, подлежащий сохранению, отмечают авторы проекта «Пешком по Вятке».

Между тем у администрации города нет средств для его ремонта. Решение этой проблемы «сносить нельзя ремонтировать» пришло спустя несколько лет. На последнем заседании комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям было высказано предложение внести его в список плана приватизации на ближайшие 3 года вместе с еще шестью объектами. После этого здание можно будет выставить на продажу. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующем пленарном заседании кировской городской думы.

Добавим, на сегодняшний день дом на перекрестке, напротив бывшего пед университета давно нежилой. Ранее, с 1906 года в стенах этого дома принимал своих пациентов врач Василий Трейтер, который был праправнуком великого немецкого поэта Иоганна Гете. Историю о том, как наследник Гёте оказался на Вятке опубликовали авторы проекта «Пешком по Вятке» на своем сайте. Кстати, это здание не всегда было четырехэтажным. В 1822 году его возвели в два этажа. Тогда в нем расположилась семья купца Варфоломея Юрасова. После национализации в 1951–1953 гг. надстроили 3-ий и 4-ый этажи. Занимался этим институт «Кировоблпроект».

Ранее мы писали о том, что в Кирове выявлен участок культурного слоя Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.

Фото: vyatkawalks.ru