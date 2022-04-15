Кировская новостройка стала самым доступным жильем на первичном рынке

Кировская новостройка возглавила топ-10 самых доступных домов на первичном рынке. Об этом сообщает сервис по поиску недвижимости Циан.

Анализ рынка показал, что в 6 региональных столицах по-прежнему можно купить квартиру в новостройке по цене до 2 миллионов рублей. Еще в 14 областных центрах можно найти новое жилье по цене до 2,5 миллиона.

Рейтинг самых недорогих квартир в новостройках возглавил Киров. Здесь можно приобрести квартиру-студию площадью 22,3 квадрата за 1,43 миллиона рублей. Квартира находится в 15-этажном доме на улице Михеева, 18а. Сдача дома намечена на 4-й квартал 2022 года. Весной в нем произошел пожар.

Как отмечают аналитики Циана, Киров – единственный региональный центр, где можно купить новую недвижимость до 1,5 миллиона рублей.

На втором месте – Ижевск с квартирой 22 метра за 1,55 миллиона рублей. На третьем – Челябинск. Здесь купить студию с улучшенной отделкой площадью 26,5 квадрата можно за 1,65 миллиона рублей.

Также в топ-10 вошли Самара (1,9 миллиона рублей), Воронеж, Смоленск, Екатеринбург, Красноярск, Омск и Волгоград (2,2 миллиона рублей).