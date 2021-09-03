Кировская область готова к отопительному сезону

В Киров приехал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Вместе с главой региона Игорем Васильевым они провели рабочее совещание, на котором обсудили одну из самых важных тем — подготовку к отопительному сезону.

Губернатор заметил, что специалисты сформировали нормативный запас топлива, идёт работа по подготовке домов к приёму тепла. Выписываются паспорта готовности.

— Можно сказать, что в целом регион готов к отопительному сезону, — подчеркнул Игорь Васильев.

За последние пять лет из областного бюджета на подготовку к зимнему времени года было выделено около 200 млн. рублей. Средства пошли на ремонт котельных, тепловых сетей.

Также заключены концессионные соглашения. Благодаря инвестициям реализуются программы в сфере теплоснабжения. В частности, модернизируются трубы, магистрали, системы теплоснабжения.

Как заметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, ветхие сети – большая проблема всех регионов. Их необходимо приводить в порядок.

— В Кирове объём тепловых сетей, которые смогли модернизировать, больше, чем рекомендуемый норматив в целом по России. Уверен, благодаря этому новый отопительный сезон в вашем регионе пройдёт спокойно, — высказался Максим Егоров.

Фото: Александр Папырин