Кировская область готова к развитию всех ситуаций с пандемией ковида

В соответствии с ними будут приниматься решения, заявил глава региона.

Кировская область выполняет все задачи, которое ставит правительство РФ в направлении борьбы с коронавирусной инфекцией. Область готова к новым вызовам, сообщил сегодня губернатор Игорь Васильев в программе «5-я студия» федерального телеканала «Россия-24», куда был приглашен в качестве эксперта.

На передаче обсуждали проблему распространения нового штамма вируса в России, положительным практикам противодействия. Игорь Васильев подчеркнул, что на сей день вакцинированы 733 тысячи жителей Кировской области.

Штамм омикрон более заразен, чем предыдущие, однако при нем, отмечают специалисты, снижается нагрузка на стационары – она выше на амбулаторное лечение. Поэтому регионам, включая наш, выделены дополнительные федеральные субсидии на лекарственное обеспечение больных.

Кроме того, несколько лет в Кировской области укрепляется служба первичной медпомощи, активно помогают волонтёры, сотрудники колл-центров. Тестирование на COVID-19 как проводят как экспресс-методом, так и ПЦР, ведется обучение медсестёр, студентов-медиков привлекают к работе в зачёт учебной практики.

Особенно важно, что сложилось взаимодействие с бизнес-сообществом по поводу ограничительных мер, подчеркнул губернатор. Предприниматели всегда участвуют в работе оперативного штаба, их мнение учитывается в принятии решений. С первых же недель пандемии предприятия, имеющие собственных медиков, организовали контроль за самочувствием работников, термометрию на входе и пользование СИЗ, а также изоляцию заболевших.

Подытоживая разговор, Игорь Владимирович заверил, что достаточно принятых на данный момент совместно с Роспотребнадзором и предприятиями ограничительных мер. А если ситуация будет ухудшаться, то опыт реагирования на скачки заболеваемости наработан, резерв койко-мест и средств лечения в стационарах есть, регион готов к любому развитию событий.