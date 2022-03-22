Кировская область готова к весенней посевной кампании

Кировская область полностью обеспечена семенами и сельхозтехникой для проведения весенней посевной кампании. Об этом сообщил зампред правительства области, министр сельского хозяйства Алексей Котлячков на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона.

Глава минсельхоза рассказал, что в этом году посевная площадь составит 827,65 тысячи гектаров. Яровые культуры будут посеяны на 343,8 тысячи гектаров – это 101,5 процента к прошлому году. Озимые культуры посеяны на уровне прошлого года – на площади 76,3 тысячи гектаров

По словам Алексея Котлячкова, Кировская область полностью обеспечена семенами для сева. В регионе достаточно зерновых и зернобобовых культур, картофеля и многолетних трав. 83 процента составляет обеспеченность минеральными удобрениями. Закупки продолжаются, несмотря на рост цен по ряду позиций на 20-30 процентов.

Запасы топлива и ГСМ также сделаны. В настоящее время они находятся на более высоком уровне, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом стоимость топлива на 5,2 процента выше – 54,8 рубля за литр. Однако цена имеет тенденцию к снижению.

Также в сельхозтоваропроизводители продолжают обновление парка техники, закупая более энергоэффективные модели. С начала года было приобретено 28 тракторов и 2 комбайна. Всего на балансе сельхопроизводителей имеется 6 тысяч тракторов, 1 295 культиваторов и 1 272 сеялок и посевных комплексов, 437 единицы техники для внесения удобрений.

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, в текущей ситуации будет сделано все возможное, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Это касается и готовности техники, и наличия запчастей, и укомплектованности предприятий кадрами.