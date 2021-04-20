Кировская область готовится к «Диктанту Победы»

Акция пройдет 29 апреля на 107 площадках региона.

29 апреля в 14:00 стартует всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы», инициированная партией «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Историческая память».

Акция проводится в виде письменных тестов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Из 25 вопросов 20 – общие, 5 – связанные непосредственно с регионом. Время написания диктанта – 45 минут.

В Кировской области «Диктант Победы» пройдет во всех муниципальных образованиях – для этого будет открыто 107 площадок (в 2020 году работало 44 площадки). Главная из них – в Вятском государственном университете.

— В главном корпусе университета будут подготовлены аудитории, которые примут желающих написать диктант, — рассказала начальник управления информационной работы и коммуникаций ВятГУ Мария Садакова-Ильина. – В холле будет развернута выставка оружия времен Великой Отечественной войны, солдатского снаряжения – экспозиция сформирована кировскими поисковыми отрядами.

Добавим, что в этом году в акции примут участие региональные подразделения Министерства обороны РФ, Росгвардии — для них откроются 12 площадок на территории частей. К участию в акции приглашены также ветераны.

Как отмечают организаторы, федеральные победители «Диктанта Победы» посетят Парад Победы в Москве. Абитуриенты, получившие высокие результаты по итогам акции, получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Диктантпобеды.рф.