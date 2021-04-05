Кировская область готовится принять круизный лайнер

Через Кировскую область пройдет круизный теплоход-пансионат «Лебединое озеро». 8 мая он зайдет в Вятские Поляны.

Круиз начнется в Нижнем Новгороде 4 мая. По пути теплоход сделает остановки в Козьмодемьянске, Чебоксарах, Казани, а затем пойдет по Вятке до Мамадыша и Вятских Полян. Только в мае глубина реки позволит это сделать.

Лайнер останется в Кировской области 7 часов — с 8 до 15. За это время туристы смогут погулять по городу и посетить местные музеи — например музей шляп, дом-музей Шпагина и дом-музей советского быта.

Далее лайнер продолжит путь по Каме и Волге с остановками еще в 10 городах. Путешествие закончится в Москве.

Несмотря на то, что до круиза остался месяц, почти все билеты на лайнер — а это 300 мест — уже проданы.

Фото: vk.com/club108128