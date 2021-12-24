Кировская область и Удмуртия уточнили общую границу

На государственный кадастровый учёт поставлено 659,8 км границы между Кировской областью и Удмуртской Республикой.

Это 19% от общей протяжённости границы нашего региона.

Удмуртия — четвёртый из девяти субъектов, с которыми у Кировской области установлены границы. Ранее это было сделано с Республикой Коми, Пермским краем и Нижегородской областью.

Как сообщили в Росреестре, установление точных границ между регионами необходимо для устранения неопределённости в принадлежности пограничных земель. Наличие сведений о границах даёт возможность эффективно управлять земельными ресурсами и объектами недвижимости, а также предотвращает возникновение имущественных споров у правообладателей земельных участков.