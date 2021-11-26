Кировская область лидер по увольнениям из-за нарушения дисциплины

Кировская область — лидер среди всех регионов России по количеству увольнений, связанных с нарушением трудовой дисциплины.

Такие данные приводит служба исследований HeadHunter.

В III квартале по этой причине в регионе уволили 2% сотрудников, тогда как в среднем по стране эта цифра составляет 0,4%.

63% работников уволились в Кировской области по своему желанию (по России — 53%). Среди причин — недовольство зарплатой, коллективом и руководством. Чаще всех заявления по собственному желанию пишут сотрудники сферы торговли, производства, общепита.

Фото aptekarski.pl