Кировская область на 4-м месте в России по темпам вакцинации

Сегодня в правительстве области под председательством губернатора Игоря Васильева состоялось совещание, которое было посвящено предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В нём приняли участие первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, министр здравоохранения Андрей Черняев, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова, начальник УМВД Константин Селянин.

По словам Игоря Васильева, ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой. Система здравоохранения работает на пределе возможностей, но справляется.

«На первое место выходит профилактика: вакцинация, повторная вакцинация, соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором. В том числе — отказ от посещения общественных мест. В регионе в достаточном количестве имеется вакцина, её дефицита нет», — отметил он.

По темпам вакцинации Кировская область вышла на 4-е место в России.

«Набранный темп вакцинации из расчета за последние 7 дней составляет 6160 человек в сутки, 1029 человек на 100 тыс. населения. Это соответствует четвёртому месту по стране. Для сравнения, 15 октября этот показатель составлял 1629 человек в сутки — 28 место рейтинга. Мы наглядно видим, насколько эффективными оказались меры, принятые на прошлом заседании оперативного штаба», — рассказал Дмитрий Курдюмов.

Кроме того, в регионе не снижаются темпы тестирования на коронавирус. С 18 октября дополнительно введено экспресс-тестирование. Своевременно и в полном объёме проводится компьютерная томография — за минувшие сутки на КТ обследовано 516 человек.

Константин Селянин рассказал о проверках соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, которые организует ведомство. В период с 22 по 29 октября в них было задействовано свыше тысячи сотрудников. Проверки проведены в Кирове, Лузском, Нагорском, Советском и Уржумском районах.

По его словам, на особом контроле остаётся работа общественного транспорта, кинотеатров, торговых точек, общепита. Проведено свыше 3,5 тыс. проверок, выявлено 234 административных правонарушения. А благодаря обмену информацией между УМВД и министерством здравоохранения появилась возможность выявлять граждан, которые находятся на амбулаторном лечении и нарушают режим самоизоляции.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости продолжения этой работы.