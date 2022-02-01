Кировская область один из лидеров по уровню цифровой трансформации

По итогам прошлого года Кировская область заняла пятое место в ПФО и 21-е в стране в рейтинге цифровой трансформации.

Регионы оценивали по наличию плана цифровой трансформации (как в целом. так и органов исполнительной власти в частности), переводу в электронный формат массовых социально значимых услуг, работу с платформой обратной связи, уровню прохождения госслужащими обучения, а также цифровой зрелости по 5 отраслям — образованию, здравоохранению, городской среде, транспорту, государственному управлению.

«Цифровая трансформация является одной из приоритетных государственных задач. Речь не просто о расширении перечня услуг, предоставляемых в электронном виде, а о принципиально новом подходе как к оказанию услуг, так и к работе органов власти в целом», – прокомментировал первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

В августе губернатор Игорь Васильев утвердил стратегию цифровой трансформации региона. Она рассчитана до конца 2024 года.

«В прошлом году на портале gosuslugi.ru кировчанам стали доступны 86 социально значимых услуг, включенных в региональный перечень. Свыше 1100 сотрудников органов государственной власти области прошли повышение квалификации по программам цифровой экономики», — рассказывает Алексей Сухих, и.о. министра информационных технологий и связи.

На портале Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации все желающие могут пройти обучение в рамках открытых онлайн-курсов «Цифровая трансформация. Быстрый старт» и «Эпоха цифрового развития. Основы цифровой трансформации».